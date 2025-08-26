Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçedeki park ve yeşil alanlarda kullanılan kent mobilyalarını kendi atölyelerinde üretiyor.

ORDU (İGFA) - Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu” vizyonunu her alanda hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede park ve yeşil alanlarda kullanılan birçok ürünü kendi atölyelerinde üretiyor. Banklardan basketbol potalarına, aydınlatma direklerinden ahşap saksılara kadar kent estetiğine katkı sağlayan malzemeler belediye ekiplerince hazırlanıyor.

Altınordu, Ünye ve Fatsa’da bulunan üretim atölyeleri sayesinde hem zamandan hem maliyetten ciddi tasarruf sağlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren atölyelerde üretilen ürünler 19 ilçedeki park ve yeşil alanlara yerleştirilerek estetik ve konfor artırıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.