Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, kokteyl ve açılış töreniyle başladı. Nilüfer Kent Konseyi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) ve Bursa Barosu’nun katkılarıyla düzenlenen festivale yoğun ilgi gösterildi.

Konak Kültürevi’ndeki açılış programına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Bukle Erman, akademik oda temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış konuşmasında Başkan Özdemir, festivalde emeğin ve emekçinin hikayelerinin beyaz perdeye taşınacağını vurgulayarak, sinemanın evrensel diliyle alın terinin öykülerinin izleyicilere aktarılacağını söyledi. 9 Ekim tarihine kadar 51 filmin gösterileceğini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Yerli ve yabancı yapımlar seyirciyle buluşacak. Kısa metraj filmler ve belgeseller gösterilecek. Emek hikayeleri beyaz perdeye taşınacak. Kadın ve çocuk temalı filmler de programda yer alıyor. Ayrıca, Fransız Kültürevi ve TÜMTİS Bursa Şubesi özel gösterimleri olacak" dedi.

İlk gösterim "döngü" oldu

Açılışın ardından festivalin ilk gösterimi yapıldı. Sinemaseverler, ev işçiliğinin görünmez emeğini ve işveren ile işçi arasındaki sınıfsal çatışmayı anlatan "Döngü" filmini izledi. Gösterimin ardından da filmin yönetmeni Erkan Tahhuşoğlu ve yapımcısı İris Tahhuşoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirildi.

Programda 51 yerli ve yabancı yapım var

Yerli ve yabancı 51 yapımın gösterileceği festivalde; kısa filmler, kısa metraj belgeseller ve deneysel yapımlar sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında ayrıca Fransız Kültürevi’nin katkılarıyla "Köpekler ve İtalyanlar Giremez" ve "Alarmlar" filmleri de gösterilecek.