900 METRELİK GÜZERGÂH

Başkan Şahin, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, “Bugün Tahtaköprü ile Rüştiye arasında bulunan 900 metrelik ara yolun yapımı için alt temel malzemeleri serilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyemizin Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından ilkbaharda asfaltı da yapılacak,” dedi.

TRAFİK VE GÜVENLİK AÇISINDAN KRİTİK BİR YOL

Şahin, yolun önemine dikkat çekerek, “Bu güzergâh hem Tahtaköprü, hem Domaniç hem de çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlarımız için yolu 6-7 kilometre kısaltıyor. Ayrıca eski Karacakaya güzergahında Domaniç’e giden tırların köy içine girmeden bu yolu kullanmaları hem köy halkını rahatsız etmeyecek hem de Oylat kavşağında turizm sezonunda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak,” ifadelerini kullandı.

BÖLGE HALKINA DAHA KISA VE GÜVENLİ ULAŞIM

Yolun özellikle yaz aylarında Kütahya ve Oylat'a giden büyük araçların alternatif güzergâh kullanmasını sağlayarak hem can güvenliğini artıracağını hem de turizm trafiğini rahatlatacağını belirten Şahin, bölge halkının daha kısa ve güvenli yollarla ulaşım sağlayacağını vurguladı.

“İNEGÖL’E HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, açıklamasının sonunda şu sözlere yer verdi: “İnegöl’e hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün köylerde, bütün yollarda uzun yıllardır yapılmayan bu hizmetleri hızlı bir şekilde tüm bölgelere, Ulaşım Daire Başkanlığı, BUSKİ ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte ulaştıracağız.”