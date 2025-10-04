Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bazı basın organlarında yer alan “65 yaş üstüne rapor zorunluluğu” iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1-2 Ekim tarihlerinde 65 yaş ve üzerindeki bin 224 başvurudan yalnızca 196’sında sağlık raporu ibrazı istendiği bildirildi.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA RAPOR

Paylaşımda, yaş sınırı gözetilmeksizin şüpheli görülen işlemlerde sağlık raporu talep edilebileceği vurgulandı. Tapu müdürlüklerinin, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği için işlemleri daha hızlı, güvenli ve şeffaf şekilde yürütmeye devam ettiği ifade edildi.