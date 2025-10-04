Isparta32spor'a 1-0 yenilerek hem namağlup unvanını hem de liderliği kaybeden Bursaspor, şampiyonluk yemini etti.

Başkan Enes Çelik'in hem teknik hem de futbolcularla görüşme yaptığı, "Başınızı kaldırın. Siz bu grubun en değerli takımısınız. Bu mağlubiyet sadece bir yol kazasıydı. Biz taraftarımıza şampiyonluk sözü verdik. Hepinizden sahada savaşmanızı bekliyorum" dediği öğrenilmişti.

Hafta içinde Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamlayan ekipte moraller tekrar yerine geldi. Bu sezon ligde 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşil beyazlılar, topladığı 15 puanla lider Gebzespor'un 1 puan gerisinde bulunuyor. 6 maçta rakip fileleri 11 kez havalandıran ekip, kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

KIRKLARELİSPOR NASIL BİR EKİP?

Bu sezon ligde inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Kırklarelispor, şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmada, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Topladığı 6 puanla grupta 13. sırada yer alan ekip, 6 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Son 2 maçından beraberlikle ayrılan ekip, kendi evinde ise şu ana kadar 3 maça çıktı. Bu maçların 1'ini kazanan ev sahibi ekip, 1 maçta berabere kalırken, 1 maçta ise yenildi.

KIRKLARELİSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup, 7. haftasında Kırklarelispor-Bursaspor arasındaki mücadele 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Atatürk stadyumunda oynanacak. Maç Bi Kanal'dan canlı olarak yayınlanacak.