Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve söyleşi açısından en büyük kitap fuarı olan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

3 Ekim Cuma akşamı gerçekleştirilen resmi açılış töreninin ardından ise bu sabah Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kocaelililer, fuarın açılış saatinden önce Kocaeli Kongre Merkezi’nin önündeki giriş noktalarında sıraya girdi. Heyecanla kapıların açılmasını bekleyen kitap dostları saatler 10.30 gösterdiğinde kitap stantlarına yöneldi. Özlem sona ererken özellikle çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.