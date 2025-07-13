Organik ürün olmadığı halde üreticiden temin ettikleri ürünleri Hal Kayıt Sistemi’ne organik olarak bildiren fırsatçılar engellenecek. Mevcut uygulamaya göre, toptancı hallerinde satılan ürünlerden yüzde 1, hal dışında satılan ürünlerden ise yüzde 2 oranında hal rüsumu alınıyor.

Ancak organik tarım ve iyi tarım uygulamalarıyla üretilen ürünlerin satışında hal rüsumu tahsil edilmiyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen bazı tüccarlar, hal rüsumundan muaf olmak için organik olmayan ürünleri Hal Kayıt Sistemi'ne "organik ürün" olarak kaydettiriyor.

Ticaret Bakanlığı, bu tür sahtekarlıkları ve fırsatçılığı engellemek amacıyla 1 Ağustos’tan itibaren yeni bir uygulamayı devreye alacak. Buna göre organik ürün olmamasına rağmen, sisteme organik ürün kaydının önüne geçilmesi, organik tarım ve iyi tarım yöntemi ile üretim yapan üreticilerin bilgisi dışında kendilerinden yapılan alım bildirimlerinin engellenebilmesi için organik/iyi tarım ürünlerine ilişkin ilk bildirimler, üreticiler tarafından yapılabilecek. İlk bildirimi takip eden bildirimlerin ise malı satın alan kişilerce yapılabilmesi mümkün olacak.