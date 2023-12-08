Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu, 7 yıl sonra ilk kez Kayseri'deki kışlasına dönen 1. Komando Tugayı'nı ziyaret etti.KAYSERİ (İGFA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2016 yılından itibaren Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekâtına katılan ve 7 yıl sonra ilk defa Kayseri’deki kışlasına dönen 1’inci Komando Tugayını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

1’inci Komando Tugayının kahraman Mehmetçiklerine “Yuvanıza hoş geldiniz.” diyen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, “Kara Kuvvetleri Komutanlığının stratejik ihtiyatı olarak önemli görevleri başarıyla yerine getiren 1’inci Komando Tugayı, 2016 yılından itibaren sınır ötesi harekâtta Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekât bölgelerinde büyük başarılar elde etmiştir. Bu nedenle sizlerin başarısını kutluyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum.” dedi.