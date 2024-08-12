Orhaneli TOKİ’nin hasarlı ve engebeli yolları, bölge sakinlerini isyan etme derecesine getirdi.Bursa’nın Orhaneli ilçesinin en yüksek tepelerinden birine konumlandırılmış olan Orhaneli TOKİ, engebeli yolları sebebiyle vatandaşları zor durumda bırakıyor. Araç sahipleri duruma adeta isyan ediyor.

TOKİ’ye toplu taşımanın olmamasından da şikayet eden çevre sakinleri, her gün araçla gidip gelmek zorunda kaldıkları yolların hasarlı olmasından da yakınıyor.

Bozuk yolların araçlarının mekanik aksamlarına zarar verdiğini ve kimi zaman bu zararların çok yüksek maliyetler doğurduğunu kaydeden Orhaneli TOKİ sakinleri, yolların bir an önce tadilattan geçmesini ve bölgeye toplu ulaşım sağlanmasını talep ediyor.