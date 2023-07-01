Bursa’nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz hafta oğlunun sünnet düğününü yapan ambulans şoförü, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Orhangazi’nin tanınmış simalarından olan Oktay Karakaya, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan, geçen hafta oğlu için sünnet cemiyeti yapan Oktay Karakaya’nın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Oktay Karakaya’nın bir süre önce ise mide ameliyatı olduğu ifade edildi. Orhangazi’de Simitçi Oktay diye tanınan ve 37yaşındaki Oktay Karakaya, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde ambulans şoförü olarak görev yapıyordu.