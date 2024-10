Programa, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Fatih Fakılı, İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu, kulüp yöneticileri ve sponsor firmaların temsilcileri katıldı.

Kulüp Başkanı Şükrü Gümüş, açılış konuşmasında İnegöl'ün spor kültürüne değer katmanın önemine değinerek şunları söyledi: "Spor, sadece rekabet değil, aynı zamanda dayanışma ve toplumsal güçtür."

İNEGÖL SPORUNA VE GENÇLERE KATKI

Başkan Şükrü Gümüş, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Sponsorlarımızın desteği ile şehrimizin gençlerine ilham olmayı, onlara sağlıklı bir yaşam kültürü kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR KULÜP

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise “İnegöl’de 21 tane futbol ve 52 tane spor ile ilgilenen derneğimiz var. Her biri İnegöl'ün çocuklarına hizmet ediyor, teşekkür ediyorum. Orhaniye Voleybol Kulübü, bu alanda Türkiye'ye örnek olan bir spor kulübümüz. Bu görevi üstlenen arkadaşları tebrik ediyorum. Genç kızlarımıza alan açmayı hedefliyorlar ve doğru planlama yapıyorlar. Verilen maddi ve manevi desteklerin doğru yönetilmesi planlanmalı. Başta Mehmet Ege olmak üzere tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."" dedi.

SPORUN HER ALANINDA YANINIZDAYIZ

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, Belediye Başkanı adına başarı temennilerinde bulunarak, spor ve sporcunun her alanda yanında olacaklarını ifade etti.

BU İŞE SAHİP ÇIKAN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM

Kulübün eski başkanlarından Devrim Kosova ise “"Sosyal aktivite ile ilgili bu şehirde bir kıtlık var. Ben bu şehirde doğdum büyüdüm; 700'e yakın öğrenciye bilimin doğrularını aktarmaya çalışıyorum. Eskiden mahalle arasında futbol oynardık. Şimdi kız çocukları için bir alan ortaya çıktı. Bu işe sahip çıkan herkesi tebrik ediyorum. Bu işin zevkini antrenmanlarda, yaz okullarında görüyoruz." Dedi.

HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Kulübün önceki dönem başkanı Bedri Boyrat ise "Bu akşamı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu işte bize destek olan, yanımızda duran herkese minnettarım. “ dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sponsor firmalara forma ve teşekkür plaketleri takdim edildi. Toplu fotoğraf çekimi ile program sonlandı.