SÜPER AMATÖR

A Grubu: Anadolu FK bu hafta 3-0 hükmen kazandı. Anadolu FK 16. maçında Orhangazi’ de orta sıralarda yer alan Gençler Birliği ile karşılaşacak. İnegöl’deki ilk maç 2-2 bitmişti.

B Grubu: Kurtuluşspor bu hafta deplasmanda Orhangazi Hürspor ile karşılaştı. Geçen hafta dinlenen Hürspor ligde kalmak için 3 puana ihtiyacı vardı. Kurtuluşspor ilk yarı vasat bir futbol ortaya koyunca maçı 2-1 kaybedip düşüşünü sürdürdü. İnegöl’deki ilk maçı Orhangazi temsilcisi Hürspor 1-0 kazanmıştı. Neyse ki Arabayatağıspor’da rakibine yenilince kayıp çok fazla olmamış oldu. Kurtuluşspor bu hafta BAY geçecek. Bu ara Kurtuluşspor’un toparlanması için bir şans olabilir.

C Grubu: Orhaniyespor, deplasmanda Görükle İpekspor’un konuğu oldu. Müsabakayı temsilcimiz Orhaniyespor 4-1 kazandı. Aynı gruptaki Alanyurt Gençlik sahasında Mudanyaspor’u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 4-2 kazandı. Orhaniyespor bu hafta dinlenecek. Alanyurt Gençlik, Bursa’da ligde alt sıralarda yer alan Çalıspor ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı İnegöl’de temsilcimiz 3-2 kazanmıştı. Rakip Çalıspor’un son şansı olabilir.

CERRAHSPOR GÜN SAYIYOR

1.KÜME

1.Grup: Sadettin Hocanın talebeleri bu hafta Bursa’da iddialı Yavuz Selimspor ile karşılaşıp sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Bence değerli bir puan alındı. Yenicepsor bu hafta dinlenecek.

3.Grup: Doğanspor, ilk yarıda İnegöl’de 4-1 ile geçtiği Barbarosspor ile Bursa’da karşı karşıya geldi. Gençlerle mücadele eden temsilcimiz Doğanspor sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Doğanspor bu hafta ligde sondan ikinci sırada yer alan Kumyakaspor ile İnegöl’de karşı karşıya gelecek. Bu maç temsilcimizin İnegöl’ deki son maçı olacak.

4.Grup: Cerrahspor bu hafta 3-0 hükmen kazandı. Bu galibiyetle Cerrahspor iki maç fazlasıyla lig lideri oldu. Cerrahspor sahasında Nilüferspor 1987’ye karşı 3 puan arayışında olacak. Temsilcimiz diğer maçın durumuna göre terfi edebilir.

5.Grup: Gençlergücü, Bursa’da şampiyon Bursa Gençlergücü ile karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi 6-2 kazanıp süper amatör kümeye terfi etti. Gençlergücü bu hafta orta sıralardaki Hürriyetspor ile İnegöl’de karşılaşacak.