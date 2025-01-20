Rakibine setlerde 11-25, 11-25 ve 9-25’lik net skorlarla üstünlük kuran İnegöl'ün Sultanları hem oyun kalitesiyle hem de disipliniyle takdir topladı. Bu galibiyetle birlikte 13 maçta 13 galibiyet elde eden takım, namağlup yoluna devam ederek sezon başında koyduğu şampiyonluk hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.

Kulüp yöneticileri ve teknik heyet, elde edilen başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleden ötürü büyük gurur duyduklarını ifade etti. Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, bu form grafiğiyle Play-Off’larda da rakiplerinin korkulu rüyası olmaya hazırlanıyor.

İnegöl'ün gururu olan Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor’un başarı hikayesi, bu sezon da şampiyonluk hedefiyle taçlanacak gibi görünüyor. Voleybolseverler, bu güçlü ekibin performansını heyecanla takip etmeye devam ediyor.