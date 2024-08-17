Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Türkiye’de başta İzmir, Muğla, Manisa, Bolu ve Aydın olmak üzere farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla ilgili hasar tespit çalışmalarına başladı.

MALATYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri orman yangınlarının kontrol altına alındığı bölgelerde saha çalışmalarına başladı. Hasar tespit incelemeleri 10 ekiple sürüyor.

“YARALARI SÜRATLE SARACAĞIZ”

Yangınla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Bakan Murat Kurum AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Afette evleri etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar; hızlıca tespitleri yapacağız, yaraları süratle saracağız. Dün nasıl yangınlarda, sellerde, depremlerde kardeşlerimizin yanında olduysak, yine milletimizin her anında, yanında olacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda da, “Ülkemizde başta İzmir, Muğla, Manisa, Bolu ve Aydın illerimizde olmak üzere farklı noktalarda çıkan orman yangınlarından etkilenen bölgelerde ekiplerimiz saha çalışmalarını sürdürüyor. Yangınların kontrol altına alındığı noktalarda Bakanlığımızca hasar tespit çalışmaları devam ediyor” ifadeleri yer aldı.