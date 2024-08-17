

Zafer Partisi İnegöl İlçe Başkanı Serkan Tetikel, İnegöl’de son dönemde hız kazanan altyapı çalışmalarının ilçe halkı için ciddi sıkıntılara neden olduğunu belirterek, “Bu çalışmaların uzun süreye yayılması ve yeterli planlama yapılmadan yürütülmesi, mahallelerimizde yaşamı olumsuz etkilemekte, vatandaşlarımızın günlük hayatını zorlaştırmaktadır” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Zafer Partisi İnegöl İlçe Başkanı Serkan Tetikel, “İnegöl’ümüzde son dönemde hız kazanan altyapı çalışmaları, ne yazık ki halkımız için ciddi sıkıntılara neden olmuştur. Bu çalışmaların uzun süreye yayılması ve yeterli planlama yapılmadan yürütülmesi, mahallelerimizde yaşamı olumsuz etkilemekte, vatandaşlarımızın günlük hayatını zorlaştırmaktadır. Trafiğe kapatılan yollar, hemşehrilerimiz için büyük bir engel oluşturmakta ve ulaşımda kaosa yol açmaktadır.

Ayrıca, bu altyapı çalışmalarının neden olduğu toz ve kirlilik, İnegöl’ümüzün hava kalitesini daha da kötüleştirmektedir. Zaten sanayi tesislerinden kaynaklanan hava kirliliği, şimdi altyapı çalışmalarının getirdiği ek kirlilikle birleşmiş durumdadır. Bu durum, İnegöl’de yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Solunum yolu rahatsızlıkları başta olmak üzere, pek çok sağlık sorunu bu kirlilikle doğrudan ilişkilidir.

Zafer Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak, bu duruma kayıtsız kalamayız. Altyapı çalışmalarının daha titizlikle ve planlı bir şekilde yapılması, halkımızın günlük yaşamını olumsuz etkilemeyecek şekilde organize edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ayrıca, İnegöl’ün hava kirliliği sorununu çözmek için daha kararlı adımlar atılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Sanayi faaliyetlerinin denetim altına alınması, yeşil alanların artırılması ve toplu taşımanın teşvik edilmesi, bu konuda atılacak adımların başında gelmelidir.

İnegöl’ümüzün daha yaşanabilir, daha temiz bir şehir haline gelmesi için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Zafer Partisi olarak, halkımızın sağlığını ve refahını korumak adına bu konunun yakın takipçisi olacağımızı ve her türlü girişimi destekleyeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz.”

Kaynak: BÜLTEN