Balıkesir’in Edremit ilçesinde orman ekipleri tarafında bulunan yaralı çakal Balıkesir DKMP Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından Kazdağları’nda yaralı halde bulunan ve Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen genç çakal Veteriner Hekim Ertan Şenol tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında Edremit’te bulunan Hayvan Hastanesinde yapılan tetkikler sonrasında ameliyat edildi. Genç çakal tedavi ve rahabilitasyonun ardından tekrar doğal ortamına bırakılacak.