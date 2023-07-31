Sakarya’nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 25 yaşındaki zihinsel engelli genç, ekiplerin çalışması neticesinde yaklaşık 8 saat sonra bulundu.

Olay, dün Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki A.A. isimli zihinsel engelli kadının saat 11.00’da ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı yapıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve STK’lardan oluşan arama kurtarma ekipleri gönderildi. Ekiplerce yapılan arama çalışmaları neticesinde kayıp kadın saat 19.15’de bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan A.A., ailesine teslim edildi.