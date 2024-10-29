Geçtiğimiz gün de Türkiye genelinde eş zamanlı şok mobil denetimler gerçekleştirildi. Usulsüz bulunan araçlara ve sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana kontrollerini arttırdı.



Ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, orman suçlarıyla mücadele etkinliğinin artırılması, doğal kaynakların gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılması amacıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa Bölge Müdürlüğü'nde de sabit ve geçici olmak üzere toplam 168 adet mobil kontrol noktası oluşturuldu.



Bursa, Bilecik ve Yalova illerinde oluşturulan mobil kontrol noktalarında İşletme Şefleri, Orman Muhafaza memurlarından oluşan koruma ekipleri tarafından orman emvali taşıyan araçlar denetlendi. Denetimlere Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek de bizzat katıldı.

Önleme aramaları, Jandarma ekipleri iş birliğinde, yol güvenlik önlemleri alınarak icra edilirken, koruma ekipleri tarafından nakliye belgeleri ile taşınan envallerde usulsüzlük tespit edilenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik çalışmalara devam edileceğini, kontrollerin süreceğini açıkladılar.