Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde gerçekleştirdiği 'huzur' operasyonunda önemli başarılar elde etti. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulama kapsamında polis ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Toplamda 5141 kişinin sorgusunun yapıldığı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 28 kişi başarılı çalışmalar neticesinde yakalanarak adalete teslim edildi.

Yapılan detaylı aramalarda şüphelilerin üzerinde 3 silah, 10 adet fişek, bir adet havalı tabanca, çakar, tüfek kartuşu ve 92 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyonla birlikte suçla mücadelede önemli bir adım atıldı.

Polis ekipleri, 2401 aracı kontrol ederek, trafik kurallarını ihlal eden 91 sürücüye toplamda 203 bin 88 TL idari para cezası uyguladı. Bu sayede, trafikteki olası tehlikelerin önüne geçilmeye çalışıldı.

Uygulama kapsamında iş yerleri de denetleyen ekipler, kurallara uymayan 23 dükkan sahibine idari ceza kesti. İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirilen uygulamaların temel amacının vatandaşların huzur ve güvenliği olduğunu vurgulayarak, benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Emniyet birimleri, gelecekte de benzer operasyonlarla şehirdeki suç unsurlarıyla etkili bir mücadele yürüteceklerini kamuoyuna duyurdu.