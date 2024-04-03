20-31 Temmuz arasında oynanacak 16 Yaşaltı Balkan Şampiyonası Milli takım kampına Ortakçı Orhaniyespor Voleybol alt yapı oyuncular Alanur Kurşun ve Hanzade Aslan davet edildi. Konuya dair açıklamada bulunun Ortakçı Orhaniyespor Voleybol takımı Alt yapı sorumlusu Özgür Gürbüz " Verdiğimiz emeğin karşılığını almanın haklı gururunu yaşıyoruz, umuyoruz ki kızlarımız hem kentimizi hemde camiamızı en iyi şekilde temsil edip bizleri gururlandıracaklardır,artık bu gedik açıldı İnegöl'ün kızlarının nelere kadir olduklarını tüm ülkeye gösteceklerinden şüphemiz yoktur. Kızlarımızın bu seviyelere yükselmesinde büyük emek sahibi Altyapı Koordinatörü Yusuf Alper ve Kıymetli Hocalarımız Sevgi Topçu ve Sinem Aydın ' a teşekkür ederim " dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ