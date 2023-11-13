11-12 Kasım Tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen "Türkiye Yüzme Federasyonu Osmangazi Belediyesi Ulusal Gelişim Projesi Ligi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışları"nda kulaç atan Ortakçı Spor Kulübü Yıldız Minik Sporcuları
🚩7 Yaş 4x50 Bayrak yarışında erkeklerde birinci,
🚩7 Yaş 4x50 kızlarda üçüncü
🚩 7 Yaş 4x50 karmada ikinci;
🚩8 Yaş 4x50 Bayrak yarışında erkeklerde üçüncü
🚩8 Yaş 4x50karmada ikinci olarak müsabakalarda bizleri gururlandırmıştır.
Ayrıca Ortakçı Spor Kulübü sporcuları bireysel ve takım olarak 7 birincilik, 6 ikincilik ve 5 üçüncülük alarak kürsüye ambargo koydular. Geçen hafta 11 ve 12 Yaş gruplarında da federasyon barajlarını geçerek Türkiye Finallerinde Marmara Bölgesini temsil etme hakkı kazanarak büyük başarı gösteren Ortakçı Spor Kulubü hafta sonu gerçekleşen müsabakalarda da alt yaş gruplarında iddialı olduğunu gösterdi.
Müsabakalarda yarışan sporcular;
Deniz Giray
Miray Candan
Ayaz Otay
Yasin Güler
İnanç Güneş
Duru Mina Kahveci
Defne Su Fazla
İlkay Erdem
İpek Karatepe
Zeynep İbiş
Ali Sevinç
Ali Çınar Çalışkan
Ali Fazlı Dereli
Alp Can Dinler
Ediz Ertan Tuna
Ezel Yaşar
Rüzgar Çalışkan
Toprak Güloğlu
Tuna Tunçay
Yiğit Güler
Yakupcan Aydın ve
Aruuke Bolotova'yı,
antrenör ekibini ve yöneticilerini tebrik ediyoruz.
Haber Merkezi