11-12 Kasım Tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen "Türkiye Yüzme Federasyonu Osmangazi Belediyesi Ulusal Gelişim Projesi Ligi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışları"nda kulaç atan Ortakçı Spor Kulübü Yıldız Minik Sporcuları

🚩7 Yaş 4x50 Bayrak yarışında erkeklerde birinci,

🚩7 Yaş 4x50 kızlarda üçüncü

🚩 7 Yaş 4x50 karmada ikinci;

🚩8 Yaş 4x50 Bayrak yarışında erkeklerde üçüncü

🚩8 Yaş 4x50karmada ikinci olarak müsabakalarda bizleri gururlandırmıştır.

Ayrıca Ortakçı Spor Kulübü sporcuları bireysel ve takım olarak 7 birincilik, 6 ikincilik ve 5 üçüncülük alarak kürsüye ambargo koydular. Geçen hafta 11 ve 12 Yaş gruplarında da federasyon barajlarını geçerek Türkiye Finallerinde Marmara Bölgesini temsil etme hakkı kazanarak büyük başarı gösteren Ortakçı Spor Kulubü hafta sonu gerçekleşen müsabakalarda da alt yaş gruplarında iddialı olduğunu gösterdi.

Müsabakalarda yarışan sporcular;

Deniz Giray

Miray Candan

Ayaz Otay

Yasin Güler

İnanç Güneş

Duru Mina Kahveci

Defne Su Fazla

İlkay Erdem

İpek Karatepe

Zeynep İbiş

Ali Sevinç

Ali Çınar Çalışkan

Ali Fazlı Dereli

Alp Can Dinler

Ediz Ertan Tuna

Ezel Yaşar

Rüzgar Çalışkan

Toprak Güloğlu

Tuna Tunçay

Yiğit Güler

Yakupcan Aydın ve

Aruuke Bolotova'yı,

antrenör ekibini ve yöneticilerini tebrik ediyoruz.

Haber Merkezi