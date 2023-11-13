Tahinli çörek yapmak için gerekli olan malzemeler:

2 adet yumurta

3 kaşık şeker

1 tutam tuz

1 paket kuru maya

50 gr tereyağı

Yarım bardak su

Yarım bardak süt

3,5 bardak un

İçi için:

1 bardak tahin

1 bardak çekilmiş ceviz

10 kaşık şeker

Üzerine için:

1 adet yumurta sarısı

Tahinli çörek hazırlanışı Yapılışı:

Bir tencereye süt, su ve tereyağını alıp yağ eriyene kadar ısıtın. Daha sonra maya, şeker, tuz ve yumurtaların olduğu kaba ve ısıttığınız sütlü karışımı ilave edin. Ardından yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Unladığınız bir kaba hamuru alıp ve üzerini nemli bezle örtün. Ardından 1 saat kadar mayalandırdıktan sonra hamurdan elma büyüklüğü kadar bezeler alarak un da serperek merdaneyle oval bir şekilde olacak şekilde açmaya başlayın. Ardından açtığınız hamura fırçayla tahin sürün ve ceviz ve şeker serpin. Sonra uzunlamasına olacak şekilde rulo olarak sarın.

Yine uzunlamasına bir bıçakla kesin ve sonra sarmal şekilde dolayın. İstediğiniz gibi şekillendirin. Sonra bütün hamur için aynı işlemi uyguladıktan hemen sonra tepsiye çörekleri dizin. Ardından üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra 180 derecelik fırında pişirin.