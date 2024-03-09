Ortaköy’de iki katlı bir iş yerinin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken, alevlerin sardığı iki katlı iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11.45 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Yelkovan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt katı hediyelik eşya dükkanı olan iş yerinin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin tüm binayı sardığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeye şerit çekerek trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölü ve yaralı olmazken binada bulunan iş yerleri kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.