Endeksa’nın verilerine göre; Türkiye genelinde ağustos ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %110 seviyesinde oldu. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 21 bin 997 TL olurken, bir konuta sahip olmak için gereken ortalama fiyat 2 milyon 859 bin 610 TL olarak belirlendi. Ortalama bir konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl oldu.

Türkiye genelinde ağustos ayında 122 bin 91 adet konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki aya göre %11 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %1 azalış gösterdi. Yapay zeka ve büyük veri analizi kullanarak gayrimenkul değerlemesinde en güvenilir sonuçlara ulaşan Endeksa’nın verilerine göre; Türkiye genelinde ağustos ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %110 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 21 bin 997 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 859 bin 610 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl oldu.

KONUT SATIŞLARINDA İSTANBUL İLK SIRADA

Ağustos ayında konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 adet ve %14 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 7 konut satışı ve %9 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve %5 pay ile İzmir izledi. Endeksa verilerine göre ağustos ayı sonu itibarıyla İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %92, ortalama konut metrekare satış fiyatı 33 bin 728 TL, ortalama konut fiyatı 4 milyon 47 bin 360 TL.

BAŞKENTTE SATILIK KONUTLARDAKİ YILLIK ATIŞ %125 SEVİYESİNDE

Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yılda %125 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 823 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 316 bin 990 TL.

İZMİR’DE ORTALAMA BİR KONUTUN FİYATI 3 BUÇUK MİLYON TL’Yİ AŞTI

İzmir’de ise yıllık değer artışı %105, ortalama konut metrekare satış fiyatı 27 bin 741 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 606 bin 330 TL.

HATAY SATILIK KONUTLARIN YILLIK DEĞER ARTIŞI SIRALAMASINDA BİRİNCİ SIRADA

Endeksa verilerine göre, ağustos ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık satılık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Hatay, Ankara ve Elazığ. Hatay’da konut fiyatları son bir yılda %165 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 145 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 640 bin 330 TL, Ankara’da konut satış fiyatlarında değer artışı %125, ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 823 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 316 bin 990 TL ve Elazığ’da konut satış fiyatlarında değer artışı%119, ortalama konut metrekare satış fiyatı 10 bin 360 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 709 bin 400 TL.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI %8 ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki aya göre %13 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %26 azalış göstererek 16 bin 375 TL oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %13 olarak gerçekleşti.



İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 35 BİN 310

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12 artarak 35 bin 310 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %29 oldu. İlk el konut satışları 2023 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 azalarak 238 bin 109 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI %11 ARTTI

İkinci el konut satışları ağustos ayında bir önceki aya göre %11, bir önceki yılın aynı ayına göre %3 artış göstererek 86 bin 781 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %71 oldu. İkinci el konut satışları 2023 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 azalarak 559 bin 309olarak gerçekleşti.

YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARINDA İLK SIRAYI İSTANBUL ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki aya göre %9 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %42 azalış göstererek 3 bin 58 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 66 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 919 konut satışı ile Antalya, 248 konut satışı ile Mersin izledi.