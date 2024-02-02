Sakarya’da eğlence mekanında oryantallik yapan 30 yaşındaki kadını, yaşadığı apartta silahla vurarak öldürdükten sonra karakola teslim olan şahıs adliyeye sevk edildi. Şahsın, oryantal kadın ile 1 yıldır ilişkisi olduğu ve bu sebeple resmi nikahlı eşinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Olay, sabaha karşı Kemalpaşa Mahallesi 249. Sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Demirtaş (40) isimli şahıs eğlence mekanlarında ‘İpek’ adı ile oryantallik yaptığı öğrenilen Sevda Timur’un (30) evine gitti. İddiaya göre, kadının eğlence mekanında çalışmasını istemeyen Demirtaş, Timur ile tartıştı. Tartışma esnasında Ü.D., yanında getirdiği tabanca ile Sevda Timur’u öldürerek olay yerinden kaçtı. Daha sonrasında sabah saat 7.30 sıralarında karakola giderek suçunu itiraf eden Ü.D., Sevda Timur’un eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğunu ve bu sebeple kıskandığı için tartıştıklarını söyledi.

Öldürdüğü sevgilisi için eşinden ayrılmış

Öte yandan, olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Demirtaş’ın, Timur ile yaklaşık 1 yıllık ilişkisi olduğu ve bu sebeple resmi nikahlı eşinden ayrıldığı da öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek suçunu itiraf eden şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, bir çocuk annesi olan Sevda Timur’un Güneydoğu’dan yaklaşık 6 yıl önce Sakarya’ya geldiği ve Timur’un çocuğunun ise Mersin’de yaşayan babasının yanında olduğu öğrenildi.