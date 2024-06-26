Osmaneli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, geçmiş dönem Osmaneli Belediye Başkanı olan Münür Şahin’in ortaya attığı iddialara sessiz kalmayarak tepkisini gösterdi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından Osmaneli’nin yeni Belediye Başkanı Bekir Torun seçilirken başkan yardımcısı ise; Cemil Özkahya oldu. Özkahya, geçen dönem belediye başkanı Münür Şahin’in iddialarına cevap niteliğinde bir açıklama yaptı. Özkahya, “Halkın seçim tercihine saygı duymayan eski belediye başkanımız parti sayfasından yine saçmalamış. Biz diyoruz ki bu parti meselesi değil senin kişisel yolsuzluğun. Fakat eski başkanımız inatla işin içine partisini sokmaya çalışıyor’’ dedi.

"Aylarca şehir dışında yaşayan baldızına ödeme yapmış"

İddialarına devam eden Başkan Yardımcısı Özkahya, ‘’Arkadaşlar soruyorsunuz ya belediyede bankamatik memuru var mıydı diye? Evet, vardı hem de eski başkanın baldızı. Beyimiz aylarca şehir dışında yaşayan baldızına maaş ödemesi yapmış. Seçimi kaybedince maaşı kesmiş. Belediyeden kendisine verilen laptopu bile iade etmemiş biz geldikten 2 ay sonra tespit ettik ve geri istedik. Benden yana haram olsun. Artık size mama yok. Halen sayfa sayfa aslı astarı olmayan açıklamalar yapıyor’’ dedi.

"Kendi partisinin kurmayları bile seçimi eski başkanın kişisel hatalarından kaybedildiğini her yerde anlatıyor"

Sözlerine devam eden Özkahya, “Kendi partisinin kurmayları bile Osmaneli’nde seçimin eski başkanın kişisel hataları yüzünden kaybedildiğini bir daha kesinlikle aday yapılmayacağını her yerde anlatmalarına rağmen sanırım henüz eski başkana tebliğ edilmedi. Nasreddin Hoca bir gün bindiği dalı kesiyormuş. Yoldan gecen bir adam sormuş ‘hocam niye ipe un serdin’ hoca yanıtlamış ‘Ya tutarsa’. Evet, bu fıkra bile Münür Şahin’in açıklamasından daha mantıklıdır’’ dedi.