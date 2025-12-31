Bilecik 1. Amatör Lig'de 5'inci hafta geride kalırken, A Grubu'nun lideri Osmaneli Gençlerbirliği Spor bu haftada farklı kazanarak liderliğini sürdürdü.

Bilecik 1. Amatör Lig'de A Grubu'nda 5'inci hafta geride kalırken, B Grubu'nda 4'üncü hafta oynanan müsabakalarla sona erdi. A Grubu'ndan oynanan 4 müsabakada 17 kez fileler havalandı. Grubun açılış maçında lider Osmaneli Gençlerbirliği Spor, Kınıkspor deplasmanından 4-0'lık skorla döndü. Ligin flşa takımı Gülümbespor kendi evinde kıran kıran geçen mücadelede Vitraspor ile 2-2'lik berabere kalırken, Gölpazarı Belediyespor kendi evinde Cihangazispor'a 2-0 yenildi. Grubun son maçınca 1969 Bilecik Spor Kulübü, Akpınarspor deplasmanında 6-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Bu sonuçlar sonrası ligde 5'te yaparak Osmaneli Gençlerbirliği Spor 15 puanla liderliği sürdürürken, Cihangazispor 12 puanla, 1969 Bilecik Spor Kulübü 9 puanla, Vitraspor 7 puana lideri takip etti. A Grubu'nun 6'ıncı haftasında 10 Ocak günü Osmaneli Gençlerbirliği Spor-Gülümbespor, Kın ıkspor-Akpınarspor, Cihangazispor-1969 Bilecik Spor Kulübü ve Vitraspor-Gölpazarı Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

Osmanelispor dolu dizgin

Bilecik 1. Amatör Lig'de B Grubu'nda 4'üncü hafta geride kalırken, oynanan 3 müsabakada fileler 12 kes havalandı. Grubun açılış maçında Pazaryerispor kendi evinde Edebalispor'u 4-0'lık skorla geçerken, Kürespor ile Bozüyükspor 3-3'lik skorla sahadan ayrıldı. Lider Osmanelispor kendi evinde Karaköyspor'u 2-0 yenerken, Ertuğrulspor haftayı BAY geçti. Bu sonuçlar sonrası Osmanelispor 10 puanla liderliği sürdürürken, 9 puanlı Pazaryerispor ve Karaköyspor lider takip etti. B Grubunun 5'inci haftasında 11 Ocak günü Ertuğrulspor-Kürespor, Karaköyspor-Pazaryerispor, Bozüyükspor-Osmanelispor müsabakaları oynanacak. Bu haftayı ise; Edebalispor bay geçecek.