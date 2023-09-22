Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen panayır renkli görüntülere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Çocuklar için düzenlenen etkinlikle başlayan Osmaneli panayırı gençlere ve yetişkinlere de keyifli anlar yaşatıyor. Sahne alan Osmaneli Halk Oyunları Ekibi geleneksel Türk Halk Oyunları ile izleyenleri büyüledi. Ardından Lefle türküleri albüm lansmanı yerel sanatçılar gerçekleşti. Duygu dolu ezgileriyle izleyiciyi büyüleyen sanatçılar duygusal bir yolculuk oluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası sahne aldığında izleyiciler büyük bir coşkuyla alkışladı. Orkestra izleyiciye unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Panayırın son etkinliği ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi oldu. Sahne alan ekip etkinlikleri ile hem izleyenleri coşturdu hem de unutulmaz anlar yaşattı. Geleneksel enstrümanlar ile hem çaldılar hem de izleyenleri büyüleyerek muhteşem bir final kapanışı yaşattılar.

Tarihi Osmaneli Panayırı devam ederken dışarıdan gelen yoğun ilgiyle rengarenk görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.