Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Miraç Kandili, Ertuğrulgazi Camii’nde dualarla idrak edildi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla Ertuğrulgazi Camii’nde programlar düzenlendi. Vatandaşlar Miraç Kandilini coşku içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadı. İlçe Müftüsü Recep Işıldar, “Kameri aylardan Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandilini kutlamanın huzur ve mutluluğu içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Miraç Kandili Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa (s.a.v) Efendimizin gecenin bir anında Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya oradan da göklere seyahat ettirildiği mübarek bir gecenin adıdır. Bu gecede Resülüllah’a Yüce Allah’ın kudretinin ne kadar ne kadar büyük, ilmin ne kadar geniş olduğunu belirten alametler gösterilmiştir. Miraç daha önce hiç kimseye nasip olmayıp, Sevgili Peygamberimize Rabbimizin özel bir ikramıdır. Miladı 621 yılında vuku bulmuştur" diye konuştu.

Kandil gecesine özgü duaların edildiği, manevi sohbetlerin yapıldığı program, toplumun birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Program çıkışında Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığın ortaklaşa yapmış olduğu irmik helvası dağıtarak ikramda bulundu.

Düzenlenen programa Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, kurum müdürleri, ve vatandaşlar katıldı