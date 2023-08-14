Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Osmanelilere Hizmet Derneği, her sene geleneksel hale getirdikleri 15. aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediyesi karşısında bulunan belediye parkında Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımına kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Dağıtım öncesinde dua yapıldı, sonrasında vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Aşure dağıtımında konuşan Dernek Başkanı Cafer Seyyar, "Muharrem ayı vesilesi ile aşure ikramı yapılıyor. Bu geleneği hem yaşatmak, hem de bu adeti yeni nesillere bir nebze olsun hatırlatmak gerek. Aşure ikramınız Allah kabul etsin. Aşure etkinliğimize katkı sağlayan iş insanlarına, dernek üyelerimize, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi