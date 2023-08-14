Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi mahallesindeki camiye giren 2 çocuğun, hayır kumbarasındaki paraları çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Çeltikçi mahallesindeki camide meydana geldi. Camiye giren iki çocuk, cami içinde gezerek inceleme yaptılar. Hayır kumbarasını gözüne kestiren çocuklar, paraları alıp kayıplara karıştılar.

MARKETTEKİ HAYIR KUMBARASINI DA ÇALMIŞLARDI

Camiye giren hırsızların geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet mahallesi Gazi Atatürk caddesinde faaliyet gösteren marketteki hayır kumbarasını çalan çocuklar olduğu tespit edildi.