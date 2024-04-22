Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Atatürk Ortaokulu ve Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Bir Okul Bin Hayat" projesi başladı.

Atatürk Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen proje, 1966 yılında kurulan ilçenin köklü eğitim kurumlarından Atatürk Ortaokulu’ndan mezun olmuş ilçenin değerleri ile mevcut öğrencileri buluşturmayı ve onlara geleceğe dönük yeni ufuklar kazandırmayı amaçlıyor. Bu proje ile ilk konuğu olarak davet edilen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt öğrenciler ile buluştu. Yaklaşık bir buçuk saat süren programa Karakurt’un annesi Lefife Karakurt ve babası Dr. Nuri Karakurt da katıldı. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı programda öğrenciler konuğu adeta soru yağmuruna tuttu.

Program sonunda Prof. Dr. Cenk Karakurt’a, proje hatırası olarak 1987/1988 eğitim öğretim yılındaki diploma kaydı hediye edildi. Projeyenin önümüzdeki günlerde yeni konuklar ile devam edeceği öğrenildi.