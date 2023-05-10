Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından, Trafik Haftası sebebi ile minik öğrencilere ’Trafik Kuralları’ semineri verildi.

Osmaneli Anaokulunda düzenlenen seminerde görevli olan polis memurları Deniz Soylu ve Durmuş Ali Çakmak, çocuklarla bir araya gelerek trafik kuralları hakkın da bilgilendirmelerde bulundu. Çocuklara trafik kurallarını bir kez daha hatırlatan polis memuru Deniz Soylu, karşıdan karşıya geçişler, gece yürüyüşleri, ışıklı işaret cihazları, emniyet kemeri, bisiklet ve ilk yardım ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere ayrıca trafik kurallarının önemi hakkında yayaların dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler de verildi. Trafik lambalarına uyulması konusunda çocukların velilerini uyarmalarını isteyen polis memuru Soylu, bu konuda çocuklarla sohbet etti. Öğrencilere trafik kuralları hakkında çeşitli slaytlar izletildi.

Osmaneli Anaokulu yöneticileri ve sınıf öğretmenleri ise, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nde görevli polis memurlarına verdikleri bu seminer için teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz polis memurlarımız ile bir arada olmaktan çok mutlu oldular. Düzenlediğimiz bu seminerle okul öncesi eğitimde verilen trafik kurallarının önemini bir kez daha vurgulamış olduk" ifadelerini kullandılar.