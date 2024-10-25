Bilecik’in Osmaneli ilçesinde minibüs, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangında demir yığını haline dönüştü. Alevler, Orman İşletme Şefliği Orman ekiplerinin anında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerde Osmaneli- Orhaniye köy yolunda meydana geldi. Orhaniye köy yolunda seyir halinde olan K.A. idaresindeki 34 HCL 47 plakalı minibüsün motor bölümünden henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yolun kenarına çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaneli Orman İşletme Şefliği yangın ekibi olaya anında müdahale ederek ormanlık alana sıçramadan yangını söndürdü. Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek soğutma çalışmalarına destek verdi. Yangında minibüs kullanılmaz hale gelirken, içerisinde yolcu olmaması yüreklere su serpti. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatıldı