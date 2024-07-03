Bilecik’in Osmaneli ilçesine 5 yıl önce atanan ve yaptığı başarılı çalışmalarla takdir toplayan İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy’un tayini Tekirdağ’a çıktı.

Osmaneli ilçesinde uzun süredir görev yapan ve halk tarafından çok sevilen Mustafa Toy’un tayini Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı emrine çıktı. Komutan Toy, ilçede görev yaptığı süre boyunca halkla kurduğu güçlü bağlar ve trafik düzenlemelerindeki başarılı çalışmalarıyla ve köylerde vatandaşlara verdiği trafik eğitimleriyle tanındı ve sevildi.

Komutan Mustafa Toy’un tayininin çıkmasıyla birlikte, Osmaneli halkı komutanı uğurlamak için bir dizi veda yemeği düzenlemeye karar verdi. İlçenin önde gelen isimleri, esnaflar ve vatandaşlar tarafından organize edilen bu etkinlikler, komutan Toy’a olan sevgi ve minnettarlığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İlk veda yemeği, meslektaşları tarafından düzenlendi. Düzenlenen veda yemeğinde Komutan Toy’un ilçeye yaptığı katkılardan bahsedilerek, “Komutanımız, sorumluluk alanlarında trafik güvenliğini sağlama konusundaki özverili çalışmalarıyla takdir topladı. Kendisi, sadece bir trafik komutanı olarak değil, aynı zamanda halkın sevgisini kazanmış bir dost olarak da hafızalarımızda yer alacak” denildi.

Yemeğe katılan vatandaşlar ise duygusal anlar yaşadı. Komutan Toy ilçede görev yaptığı süre boyunca trafik kazalarının azalmasında büyük pay sahibi olduğunu belirten vatandaşlar, kendisine yeni görev yerinde başarılar diledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yaptığı konuşmada, “Mustafa komutanımız, ilçemizin güvenliği için gece gündüz demeden çalıştı. Kendisiyle çalışmak bizim için büyük bir onurdu” ifadelerini kullandı.

Son veda yemeği ise Mustafa Toy’un diğer kuramlardaki memurlar tarafından organize edildi. Yemekte, kendisinin yeni görev yerinde de aynı başarıları elde edeceğine inandıklarını belirterek, birlikte çalıştıkları süre boyunca yaşadıkları hatıralardan bahsettiler.

Komutan Toy, düzenlenen veda yemeklerinde yaptığı konuşmalarda, Osmaneli halkına ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Yeni görev yerinde de aynı özveriyle çalışacağını belirten Toy, “Osmaneli halkı tarafından bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. İlçede benim için hafta boyunca veda yemeği düzenlediler. Ben bu düzenlenen veda yemeklerinde her birinde ayrı ayrı duygular yaşadım çok memnun oldum çok duygulandım. Burada edindiğim dostlukları ve tecrübeleri asla unutmayacağım. Hepinizin kalbimde ayrı bir yeri var” dedi.

Osmaneli halkı tarafından çok sevilen Trafik Komutanı Mustafa Toy, duygusal veda yemeklerinin ardından yeni görev yeri Tekirdağ’a doğru yola çıkarken, geride bıraktığı güzel hatıralarla yâd edilecek.