2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yapılacak olan ihale, 24 Aralık 2024 Salı günü saat 10:00'da Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılacak olan kişilerin başvurularını en geç 23 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler, nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi, yazılı adres beyanı, geçici teminat bedelini yatırdıklarını gösteren belgeler gibi çeşitli evrakları sunmak zorundadır. Ayrıca, vekaletle katılacaklarsa noter tasdikli vekaletname ve imza beyanı da istenecektir. Tüzel kişiler içinse noter tasdikli imza sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge ve diğer benzer evraklar talep edilmektedir.

İhaleye katılacakların, Osmangazi Belediyesi'ne borcu bulunmaması ve ihalelere katılmaktan yasaklı olmamaları gerekmektedir. İhaleye ilişkin şartname, Osmangazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülebilirken, şartname bedeli 1.500 TL olup, ihaleye katılacakların bu dokümanı alması zorunludur. Belediye, ihaleyi yapma veya yapmama hakkını saklı tutmaktadır.

İşte ihale detayları;