Nilüfer Belediyesi Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, İtalya’nın Apiro kentinde düzenlenen 52. Uluslararası Terranostra Folklor Festivali’ne katılım sağladı. 9-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen festivalde, Genel Sanat Yönetmenleri Mükteda Altıner ve Miray Tanrıöver liderliğinde 35 kişilik ekip, İtalya’dan “en iyi performans” ödülüyle döndü. Festival sonrasında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i makamında ziyaret eden topluluk, festival deneyimlerini paylaştı.



Başkan Şadi Özdemir, halk dansları topluluğunu tebrik ederek, “Kültür ve sanat şehri Nilüfer’i uluslararası alanda temsil ettiğiniz için gurur duyuyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Bizler de her zaman bu alandaki desteklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

