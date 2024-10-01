Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Güz Konserleri’ kapsamında sahne alan Menteşeli Cengiz, Yenikent Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Osmangazi Belediyesi, düzenlemiş olduğu ‘Güz Konserleri’ ile Bursalı sanatseverlere açık havada konser keyfi yaşatmayı sürdürüyor. Başta dağ yöresi olmak üzere Bursa’nın dört bir tarafında geniş bir dinleyici kitlesi bulunan Menteşeli Cengiz, Yenikent Mahallesi’nde sahne aldı. Geçmişten günümüze unutulmayan halk ezgilerini seslendiren sanatçı, sahne performansıyla dinleyicilerden tam not aldı. Usta sanatçıya, Dünya Müzikleri Orkestrası eşlik etti. Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının hareketli türkülerine dans ederek eşlik etti.

Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu üyeleri de yaptıkları gösteriler ile geceye renk kattı. Sevilen sanatçı Menteşeli Cengiz, konser sonunda hayranları tarafından ayakta alkışlandı. Yaklaşık iki saat süren konseri, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, belediye meclis üyeleri ve Yenikent Mahallesi sakinleri takip etti.

Konser sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, usta sanatçı Menteşeli Cengiz’e çiçek takdim etti.