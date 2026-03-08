Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu mahalle iftarlarıyla yaşatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Geçit Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında mahalle sakinleri aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın bereketini paylaştı. İftar programına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Vardar ve Mücahit Yıldızhan da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden başkan yardımcıları Vardar ve Yıldızhan, vatandaşlarla yakından ilgilenerek yemek dağıtırken, aynı zamanda birlik ve dayanışma mesajı verdi. Ramazan ayının manevi atmosferi Geçit Mahallesi'nde de hissedilirken, mahalle sakinleri, kurulan gönül sofrasında bir araya gelerek hem iftar yaptı hem de sohbet etme fırsatı buldu. Ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açan vatandaşlar, komşularıyla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İHA