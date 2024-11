Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmanın hedeflendiği basın açıklamasında, ‘eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşamı birlikte kuracağız’ mesajı verildi. Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevgi Baysal, belediyedeki kadın personeller ile kadına yönelik şiddete dur diyen onlarca kadın katıldı.

“Hayattan kadın çıktığında geriye bir şey kalmıyor”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, basın açıklamasındaki sözlerine ‘Hayattan ve toplumdan kadın çıktığında geriye hiçbir şey kalmıyor’ diyerek başladı. Başkan Aydın, “Bugün, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak toplanmamız bile aslında utanç verici bir durum. Sadece 10 ayda ülkemizde 354 kadın katledildi. Şuanda biz konuşurken dahi bir kadın, cinayete maruz kalıyor. Günde ortalama 1 kadın öldürülüyor. Kayıt dışı, bulunamayanlar ve faili meçhulleri de eklediğinizde sayı çok daha artıyor. İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamak yerine, bu sözleşmeden çıkıldı. Kadına şiddet, adeta yapanın yanına kar kalan, göz yumulan bir eylem haline dönüştü. Türklerde, binlerce yıl öncesinde kadına ulu insan anlamına gelen Han’ım denilmiş. Bugün ise kadına değer verilmeyen, eşitsiz uygulamalarla her türlü işkencenin, ölümün ve kötü muamelenin kadına reva görüldüğü bir toplum haline geldik. İnsanlar hayatımızda olmazsa olmaz olan kadınlara bu değersizliği nasıl reva gördü sorgulamak gerekiyor. Tabi ki bunun takipçisi olacağız” dedi.

“Toplumsal eşitlik sağlandığında hayat daha güzel olacak”

Tek amaçlarının, toplumda kadınların hak ettiği değeri görmesi ve onurlu bir yaşam mücadelesi vermesi olduğunun altını çizen Başkan Aydın, “Kadınlar, erkekler, gençler ve yaşlılar eşit olduğunda, ülkemizde hayatı devam ettirmek daha anlamlı, saygı değer ve güzel olacak. Toplumsal olarak bunu başarmamız için Osmangazi Kent Konseyi’ne destek veriyoruz. Kadın sığınma evi projesiyle ilgili çalışmalarımıza başladık. Kadınlara yönelik sosyal desteklerimize devam ediyoruz. Bunların reklamını çok yapmıyoruz. Çalışmalarımız gizlide olsa devam ediyor. Tek bir amacımız var; Toplumda eşit birey olarak kadınların hak ettiği değeri görmesi ve onurlu bir yaşam mücadelesi vermesi” diye konuştu.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz da, basın açıklamasındaki konuşmasında, “25 Kasım, Mirabal kardeşlerin Dominik’te diktatörlere karşı verdikleri mücadele sonucunda katledilmesinin anısına belirlendi. Ancak kadınların maruz kaldığı şiddet, tarihin başlangıcından beri süregelen bir sorun. Bu sorun ülkemizde de devam ediyor. Mirabal kardeşlerden Mahse Aminiye Gazze’de, Filistin’de dünyanın her yerindeki kadınlar ve ülkemizde Nazlıcan için, Narin için Yasemin Uludağ için içimiz hala yanıyor” dedi.

“Türkiye’de sadece bu yıl Türkiye’de 406 kadın katledildi”

Yaptığı açıklamada, ‘Türkiye'de kadın olmak, güvenli ve eşit bir yaşam için hala büyük bir mücadele gerektiriyor’ diyen Yılmaz, “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun, bu mücadelede elimizdeki en önemli güvenceler olmasına rağmen, bu hakların ne kadar kırılgan olduğunu her gün tecrübe ediyoruz. Sadece bu yıl Türkiye’de 406 kadın katledildi. Üstelik bu sayıya şüpheli ölümler ve kayıtlara geçmeyen vakalar dahil değil. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını hayatın her alanında güçlendirmek şiddetle mücadelede kritik bir adımdır. Bu doğrultuda; Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, okul öncesinden itibaren müfredata dahil edilmelidir. Erkek çocuklara şiddetin hiçbir şartlarda kabul edilemez olduğu öğretilirken, kız çocuklarına kendi bedenleri ve hayalleri üzerinde söz sahibi olmanın yolları gösterilmelidir. Kamu personeline yönelik eğitim programları ile toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı artırılmalıdır. Kadınların kamusal ve özel alanda daha görünür hale gelmesini sağlayacak kota ve pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata geçirilmelidir. Osmangazi Belediyemizde hazırlanacak olan Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın oluşturulmasında, Osmangazi Kent Konseyi ve tüm meclislerimiz en önemli katılımcı ve takipçi olacaktır. Kent Konseyi olarak, Osmangazi Belediyesi'nin kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı projelerine destek verecek, Osmangazi’yi bir kadın dostu kent haline getirmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Yaşasın kadın dayanışması”

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevgi Baysal da yaptığı konuşmada, “Hepimiz biliyoruz ki, yalnız olduğumuzda sesimiz az çıkar; ama birlikte durduğumuzda dağları yerinden oynatabiliriz. Kadın kadının yurdudur; bu yurtta el ele oldukça güçlü oluruz. Osmangazi Belediyemizin bu konuya verdiği önemin farkındayız. Kadınların hak ettiği eşitliği kazanması, sadece kadınların değil, toplumun özgürlüğüdür. Toplumsal cinsiyet eşitliği bir ayrıcalık değil, bir adalet meselesidir. Bu mücadele kadınların güvende, onurlu, özgür ve eşit bir yaşam sürdüğü bir gelecek içindir. Unutmayalım, 25 Kasım sadece bir gün değil; şiddetsiz, özgür ve eşit bir yaşam için mücadelemizin başlangıç noktasıdır. kadın cinayetlerine, şiddete ve eşitsizliğe karşı her gün, her alanda sesimizi yükseltmeliyiz. Yaşasın Kadın Dayanışması” dedi.

Osmangazili kadınlar, basın açıklamasının ardından çaldıkları düdükler ile kadına şiddete dur dedi.

Kaynak: bülten