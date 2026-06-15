Balat Ormanı'nda düzenlenen şenlik, renkli görüntülere ve keyif dolu anlara sahne olurken, dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu. Şenlik alanında kurulan stantta OBAM ve ALBAM üyelerinin tamamen kendi emekleriyle hazırladığı kokulu mumlar, makromeler, işlemeler, yastıklar ve birçok farklı el işi ürün ziyaretçilerin dikkatini çekti. Özel bireylerin üretime katılması ve sosyal yaşam içerisinde aktif rol alması büyük takdir toplarken, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturan çalışmalar ön plana çıktı.

El emeği, göz nuru ürünler sergilendi

Şenlikte yer almaktan ve üyelerin gerçekleştirdiği el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Alzheimer Bakım Merkezi (ALBAM) Birim Sorumlusu Nazlı Doru, vatandaşlara çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ürünlerin el emeği, göz nuru olduğunun altını çizen Doru, 'Bunların hepsi emek, sabır ve güzel bir iş birliği içerisinde ortaya çıkıyor. Bu hizmetleri vermemizde destek sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Şenliğe katılan vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi'nin OBAM ve ALBAM standını ziyaret ederek, bu noktada oluşturulan farkındalığın ve üyelere yardımcı olmanın çok değerli olduğunu dile getirdi.