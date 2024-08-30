Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinliklerin başlangıç noktası, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun sahneye koyduğu etkileyici gösteri oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda Osmangazili vatandaş.

Etkinlik, "Zafere 1 Kala Anadolu Rüzgarı" adlı dans gösterisi ile başladı. Gösteri, Büyük Taarruz Meydan Muharebesi’ni canlandıran bir kurtuluş mizanseni ile sahnelendi.

150 kişilik Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Bursa, Adana, Kosova ve Fethiye yörelerinden dans gösterileri sundu. Ayrıca, potpori, modern dans, roman ve seromoni gibi farklı dans türleri de sergilendi. Performans büyük ilgi gördü ve izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Gecede, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’nın fotoğrafı, Başkan Aydın’ın oturduğu koltuğun yanına konarak anıldı.

Başkan Aydın, konuşmasında 102 yıl önceki Büyük Taarruz’un önemini vurgulayarak, “Emperyalizm, bin yıl önce ne hedeflediyse bugün de aynı düşüncededir” diyerek tarihsel süreçleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının önemini ifade etti. Aydın, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve rahmetlerini sundu.

Gecenin sonunda, marşlar eşliğinde Türk Bayrakları sallanarak zafer coşkusu doyasıya yaşandı.

Bu etkinlik, 30 Ağustos’un coşkusunu ve zaferin anlamını Osmangazi’de büyük bir coşku ve gurur içinde kutladı.