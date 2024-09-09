Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları" kültür sanat etkinlikleri, Eylül’ün Nağmesi Türk Sanat Müziği Konseri ile başladı. Bu etkinlikler, Osmangazililere kültür ve sanat dolu akşamlar sunmayı hedefliyor.

Şadırvanlı Han'da gerçekleşen konsere büyük ilgi gösterildi. Solist Gülce Kureyş’in sahne aldığı konserde, Türk sanat müziğinin seçkin eserleri seslendirildi. Yaklaşık iki saat süren konserde, 18 parça icra edildi ve dinleyiciler, kürdili hicazkar, hicaz ve nihavend makamlarında seslendirilen şarkılara eşlik etme fırsatı buldu. Konserin ardından orkestra ve Gülce Kureyş, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Gecenin sonunda, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, tüm orkestra adına Solist Gülce Kureyş’e çiçek takdim etti. Esendemir, etkinliğin başarısından dolayı saz ve söz sanatçılarına teşekkür ederek, "Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları" etkinliklerinin devam edeceğini ve tüm halkı bu güzel programlara katılmaya davet etti.