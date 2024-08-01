Osmangazi Belediyesi, merkeze uzak mahallelerdeki çocukları kitapla buluşturmak ve onlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Gezici Kütüphane projesini hayata geçirdi. Bu proje, merkeze uzak mahalleleri dolaşarak çocuklara kitaplar sunmayı amaçlıyor. Gezici Kütüphane, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Gezici Kütüphane, 6-18 yaş arasındaki çocuklara hitap eden 600 kitabı barındırıyor. Hafta içi her gün iki mahallede hizmet verecek olan bu kütüphane, çocukların üye olduktan sonra 15 günlük periyotlarla en fazla 3 kitap ödünç almasına olanak tanıyacak. Bu girişim, çocukların kitaba ulaşmalarını ve okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlayarak ilçede önemli bir eksikliği gidermeyi hedefliyor ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunuyor.

Gezici Kütüphane, Osmangazi Meydanı'nda bulunan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nin önünde düzenlenen törenle ilk durağı olan İnkaya Mahallesi'ne doğru yola çıktı. Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Okumanın ve okutmanın ne kadar değerli olduğunu göstermek amacıyla Gezici Kütüphane projesini hayata geçirdik. Geçtiğimiz günlerde açtığımız Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nin önünden yola çıkıyoruz. Yakın zamanda, vatandaşlarımızın bağışladığı kitapların yer alacağı İsmail Hakkı Tonguç Bağış Kütüphanesi'ni de kentimize kazandıracağız" dedi.

Başkan Aydın, konuşmasında Alman sosyal bilimci ve filozof Friedrich Pollock'un sözlerine de yer verdi: "Pollock der ki; Bir kitap okuyan her şeyi bildiğini zanneder. İki kitap okuyan şüphelenir. Üç kitap okuyan aslında hiçbir şey bilmediğini anlar. Biz de okuyan ve okutan bir belediye olarak eğitimin, okumanın, muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşıyoruz. Cehaletin hüküm sürdüğü yerlerde savaş, kan ve gözyaşı hakim oluyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Benim manevi mirasım bilim ve akıldır’ düsturundan yola çıkarak okumayı ve okutmayı birinci plana alıyoruz. Gezici Kütüphane ile mahallelerimizde ve köylerimizde bir çocuğa dahi okuma alışkanlığı kazandırabilirsek bu bizim en büyük şeref madalyamız olur. Bugün hizmete başlayan Gezici Kütüphane'nin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Koordinatörü Serpil Savaş ise, "Okuyan ve okutan belediye anlayışıyla Gezici Kütüphane hizmetini sunan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu projeyi duyunca oldukça heyecanlandık ve fotoğraf sanatı ile nasıl katkı sağlayabileceğimizi düşündük" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Başkan Aydın Gezici Kütüphane’nin raflarından bir kitap seçerek törene katılan bir çocuğa verdi.

Gezici Kütüphane, ilk durağı olan İnkaya Mahallesi'nde çocuklarla buluştu. Mahallelerine gelen kütüphaneyi büyük bir mutlulukla karşılayan çocuklar, kitaplara yoğun ilgi gösterdi. Gezici Kütüphane sayesinde çeşitli kitaplara erişim sağlayan çocuklara, ücretsiz boyama kitapları da hediye edildi. Çocuklar, bu anlamlı projeden dolayı Osmangazi Belediyesi'ne ve Başkan Aydın’a teşekkür etti.