Köyümüzde Şenlik Var projesi ile ilçenin kırsal mahallelerini müzik, dans ve gastronominin yanı sıra birbirinden eğlenceli oyun ve yarışmalar ile buluşturan Osmangazi Belediyesi, köylerde yaşayan yurttaşlara Osmangazili olmanın ayrıcalığını yaşatıyor.BURSA (İGFA)- Osmangazi Belediyesi tarafından yaz döneminde 32 farklı kırsal mahallede gerçekleştirecek olan Köyümüzde Şenlik Var etkinliklerinin bu haftaki adresi Yeniceabat Mahallesi oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da katıldığı şenlik programına, mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun oldu. Eğlence dolu saatlerin yaşandığı programa katılan gencinden yaşlısına yüzlerce kişi, unutamayacakları bir gün geçirdi. Programa katılan çocuklar, şişme oyun parkuru, penaltı atma alanı, zıp zıp, yüz boyama atölyesi, langırt masası, minyatür futbol alanında doyasıya eğlendi. Ayrıca mahalle sakinleri ve çocuklara lokma, pamuk şeker, patlamış mısır ve limonata ikramı yapıldı. Bu eğlence dolu günde mahalle sakinlerini yalnız bırakmayan Başkan Aydın, çocuklarla birlikte langırt oynayarak eğlencelerine ortak oldu.

Kadınlar için özel olarak düzenlenen yemek yarışmasına ise ilgi büyüktü. Yarışmaya katılan kadınlar, yapmış oldukları yöresel yemekler ile mutfaktaki hünerlerini ve el lezzetlerini ortaya koydu. Lezzet dolu bir rekabetin yaşandığı yarışma sonunda jüri üyelerinin değerlendirmesi ile mahalle sakinlerinden Sevda Coşkun, yapmış olduğu Arnavut Böreği ile birinci oldu. Yemek yapma yarışmasında dereceye girenler ise çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Programın sonunda sahne alan Gurup Kucaklaşma, birbirinden hareketli şarkıları Yeniceabat Mahallesi sakinleri için söyledi. Seslendirilen şarkılara, hem oynayarak hem de söyleyerek eşlik eden vatandaşlar, unutamayacakları bir gün yaşadı. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibi de yaptığı danslar ile coşkunun zirve yaptığı programa renk kattı.

“KÖYLERİMİZ EĞLENCE DOLU GÜNLER GEÇİRİYOR”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yeniceabat Mahallesi’nde düzenlenen Köyümüzde Şenlik Var programına katılarak mahalle sakinlerini bu eğlence dolu günde yalnız bırakmadı. Köyümüzde Şenlik Var projesi kapsamında gittikleri her köyde vatandaşlardan proje konusunda olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Aydın, “Köyümüzde Şenlik Var projesi ile köylerde yaşayan vatandaşlarımız birlik beraberlik içerisinde eğlence dolu günler geçiriyor. Yurttaşlarımız bu etkinliklerden dolayı oldukça mutlu. Çocukluğumuzda yaşadığımız panayırlar gibi bir ortam oluşuyor. Yeniceabat Mahallesi muhtarımıza, gencinden yaşlısına tüm mahalle sakinlerimize ve bugün bu eğlenceyi bizlere yaşatan ekibimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, ailelerin ise birlik, beraberlik ve barış içerisinde eğlenmesini sağlamak adına bu etkinlikleri düzenliyoruz” dedi.