Osmangazi Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde düzenlediği Köyümüzde Şenlik Var etkinlikleri ile mahalle sakinlerine unutamayacakları keyifli yaz günleri yaşatıyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçeye bağlı 32 dağ ve ova mahallesi için düzenlediği ‘Köyümüzde Şenlik Var’ projesi ile eğlenceyi vatandaşların ayağına götürüyor. Gidilen her mahallede vatandaşları müzik, dans ve gastronominin yanı sıra birbirinden eğlenceli oyun ve yarışmalar ile buluşturan Köyümüzde Şenlik Var etkinliklerinin son adresi Dağakça Mahallesi oldu. Köy meydanına kurulan oyun alanında gönüllerince eğlenen çocuklar, patlamış mısır, pamuk şekeri, limonata ve lokma ikramları ile de büyük bir mutluluk yaşadı. Köyün kadınları ise düzenlenen yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi. Grup Kucaklaşma’nın söylediği birbirinden hareketli türküler ve çalınan oyun havaları eşliğinde sahneye çıkan Dağakça sakinleri, bol bol oynayarak keyifli vakit geçirdi. Yemek yapma yarışmasında dereceye girenler ise çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediyesi Meclis Üyeleri Şafak Sayan, Bülent Akça, Mehmet Emin Kalır, Burak İleri ve Cemile Yılgör ile birlikte çok sayıda köy sakini katıldı.

Düzenlenen şenliğe katılan Dağakça sakinleri, böyle güzel ve eğlence dolu bir etkinliği mahallelerinde düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.