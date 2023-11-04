İlk yarıda 22. Dakikada Selim Atış'ın golü ile öne geçen Osmaniye spor ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda da baskın oynayan Osmaniyespor 55. Dakikada Ufuk Yenisoy'un golü ile skoru 2-0 yaptı. 65. Dakikada Demirtaşspor' un golü ile maç 2-1 gelirken, 80. Dakikada sahneye çıkan Mert Güneş Osmaniye spor'un 3.golünü atarak skoru 3-1'e getirdi. Ataklarına devam eden Osmaniyespor dakika 86'da Furkan Aydın'ın golüyle skoru 4-1 yaparken, uzatmalarda Demirtaş'ın attığı golle maç 4-2 bitti.

Altın değerinde 3 puan alan Osmaniyespor puanını 6'ya yükseltti.

Osmaniyespor, 3 beraberlik 1 galibiyet sonrası kalesinde ilk golünü bu maçta gördü.

Murat Avcı