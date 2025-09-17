Tarihi Yarımada da gece aydınlatmalarında problem yaşanıyor. Osmanlı Cihan Devleti’nin idare edildiği Bab-ı Ali’de, günümüz Hoca Paşa Sokak üzerindeki aydınlatmaların yetersiz olduğu görüldü. Her gün binlerce turistin gelip geçtiği sokaktaki aydınlatma direklerindeki ampullerin sönük olması sebebiyle vatandaşlar BEDAŞ’a tepki gösterdi.

Osmanlı Devleti’nin idare edildiği Bab-ı Ali’de, günümüz Hoca Paşa Sokak üzerindeki aydınlatmaların yetersizliği dikkat çekiyor. Sokak üzerinden geçen tramvay nedeniyle her gün binlerce turistin geldiği bölgede yetersiz aydınlatma tehlike oluşturuyor. Dört bir tarafı tarihi eserlerle kaplı olan Gülhane Parkı’nın duvarlarındaki sokak lambaları da çalışmayınca tarihi caddeyi tramvay farları ve dükkanların vitrinlerinin ışıkları aydınlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gece müzeciliği başlatılırken, açık hava müzesi olarak tabir edilen bölgedeki BEDAŞ’ın yetersiz aydınlatmasına vatandaşlar hem tehlikeli olması hem de eserlerin görünmemesi açısından tepki gösterdi.

"Yüce kapı" anlamına gelen Bab-ı Ali, Osmanlı Cihan Devleti’nde özellikle 18.-19. yüzyıllarda, modernleşme sürecinde modern bir bürokrasinin ortaya çıkmasıyla birlikte sadrazamların oturduğu sadaret makamını ifade ediyor. Bugün İstanbul Valiliği olarak kullanılan devlet daireleri de İstanbul’un Boğaz kıyısındaki Sirkeci semtinden Cağaloğlu’na tırmanan yokuşa yerleşti. Sadrazamların yetki ve sorumluluklarının artmasıyla oluşan idarenin Topkapı Sarayı’na yakın olması istendi. 19. yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren basınla ilgili kurumların oluşmaya başladığı yer olan Bab-ı Ali Osmanlı’nın kalbi olarak biliniyor.