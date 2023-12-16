Adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp işletmeler için WhatsApp Business adında bir uygulama yayınladı. WhatsApp yöneticileri işletmelerin uygulamayı verimli kullandığını fark etmiş olmalı ki böyle bir özel uygulama yayınlama gereksinimi görmüş. Bizde daha önce ki günlerde otel pazarlama ekiplerinin WhatsApp’tan yararlabilmeleri için ‘Oteller için Pazarlama ve Hizmet Aracı olarak WhatsApp’ konulu bir makale yayınlamıştık. Bir çok işletme gibi otellerde WhatsApp’ı misafirleriyle veya potansiyel misafirleriyle hızlı bir şekilde iletişime geçmek için kullanmakta. Bir bakıma WhatsApp otellerin misafirleriyle gerçekleştirdiği mail trafiğine çok iyi bir alternatif olmayı başarıyor. WhatsApp’ın işletmelere özel yayınladığı bu uygulamanın, kişisel hesaplarda kullanılan WhatsApp’tan farklı birkaç özelliği var. Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu ve otellerin pazarlama aracı olarak bu özelliklerden nasıl yararlanabileceğini anlatalım.

Çoklu Kullanıcı Desteği

Otel pazarlama ekipleri isterlerse tek mobil cihaz üzerinden hem kendi kişisel WhatsApp’larını hem de işletme WhatsApp’ını kullanabilecekler. Ayrıca istenirse birden çok kullanıcı tek bir işletme hesabı üzerinden pratik bir şekilde misafirlerle yazışabilecek.

Özelleştirilebilir Profil

Normal WhatsApp’tan farklı olarak işletmeler WhatsApp profillerini özelleştirebiliyorlar. Oteller profillerine; otel logosu, otel konumu, otelin kısa tanımı, e-posta adresi, otel internet sitesini ekleyebilirler.

GSM Numarasına Gerek Yok

WhatsApp Business’ı normal uygulamadan ayıran bir diğer özellik ise sabit numaralarla hesap oluşturulabilmesi. Yani oteller herhangi bir cep telefonu numarasına gerek duymadan direk otel telefon numarası ile WhatsApp hesabı oluşturabilecekler.

Otomatik Cevaplama

Otelde WhatsApp mesajlarına cevap veren yetkilinin dışarıda olduğu, mesainin bittiği ya da cevap veremez durumda olduğu zamanlarda misafirlerden gelen mesajlara daha önceden oluşturulan şablonlarla otomatik mesaj gönderebilecekler. Otomatik cevaplamalar için Ayarlar bölümünden Away Message kısmına şablon mesajı yazmak ve bu mesajın gönderileceği saatleri yazmak yeterli olacaktır.

Ülkemizde henüz yayında olmayan WhatsApp Business ilerleyen zamanlarda otel pazarlama ekiplerinin işlerini bir hayli kolaylaştıracağa ve pratikleştireceğe benziyor.

WhatsApp Business’ın Apk’sını buradan indirebilirsiniz.