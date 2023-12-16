Oteller sadece online seyahat acenteleri, meta-arama siteleri ve Airbnb gibi siteler ile rekabet etmekle kalmıyorlar; ayrıca, misafirleri rahatsız eden e-postalar, kısa mesajlar, video ve sosyal medya akışları gibi her anla rekabet ediyorlar. Seyahat tüketicisinin dikkatini çekmek için orada ciddi bir rekabet var, otel web sitesini ziyaret ederken onlarla etkileşimde bulunmak ve dönüştürmek daha da önemli hale geliyor. Otelciler 2018 yılında, seyahat planlayan potansiyel misafirlerini dijital gürültüden rahatsız olmalarını ve onları rezervasyona dönüştürmek için doğru zamanda içerik sunmalarını oldukça önemlidir

Otel web sitesi dönüşüm oranlarını yükseltmek neden önemlidir?

Ortalama otel web sitesi dönüşüm oranı (rezervasyonların benzersiz aylık ziyaretçilere bölünmesi) genellikle %2’nin altındadır. Örneğin, 100 kişinin otel web sitenizi ziyaret ettiğini düşünün. Bu ziyaretçilerden ikisi veya daha azı rezervasyon gerçekleştirecektir. Geri kalan 98’i ise rakiplerinizin websitesinde ya da OTA’larla rezervasyon yapmak için dolaşacaktır. Otelciler, misafirleri otel web sitesine getirmek için SEO, ücretli arama, çevrimiçi medya, ve sosyal medyada değerli reklamcılık harcamaları yapıyor. Ancak, bunların% 98’i dönüşüm sağlamıyor.

Şimdi, 200 TL’lik bir reklam ile websitenize 25.000 aylık ziyaretçi çekebilirsiniz. Genel dönüşüm oranını %25 artırırsanız, aylık ortalama 37.500 dolarlık ek web sitesi geliri elde edebilirsiniz. % 33’lük bir artışla ise aylık 50.000 dolar daha kazanabilirsiniz.

Otel Web Sitesi Dönüşüm Oranlarında Etkilenen Ana Faktörler Nelerdir?

Pazar Eşitliği

Otelinizin fiyatlarını bulunduğunuz destinasyona göre nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu dengeyi yakalamanız için önemli bir sorudur. Peki sunduğunuz fiyatlar yeteri kadar rekabetçi mi? Otel web sitenizin gelirlerini artırmak için rakiplerinizle birlikte listelendiğiniz mecralarda (Booking.com, TripAdvisor.com) rekabetçi fiyatlarınızın olması gerekmektedir.

Fiyat Eşitliği

OTA’lar da dahil olmak üzere tüm dağıtım kanallarında fiyatlarınız eşit mi? Belirtildiği gibi, bugünkü gezgin deli gibi alışveriş yapıyor ve var ise otel için daha düşük bir fiyat bulmak için çabalıyor. Otel web sitesinde, site genelinde ve rezervasyon motorunda görünür bir En İyi Fiyat Garantisi var mı? Rezervasyon ekranlarında satış noktasında ücret garantisini ve güvenliği güçlendirecek bir “SSL Sertifikası” logosu var mı? Seyahat acentesinden sizi bulan bir misafirin otel web sitenizi ziyaret etmesi oldukça yüksek bir ihtimaldir. Sıkı fiyat eşitliğinin korunması bu şekilde ziyaret eden misafirlerinizi doğrudan rezervasyona dönüştürerek size karlılık kazandıracaktır

Web Sitenizin Kalitesi ve Kullanıcı Deneyimi (UX)

Otelciler, web sitelerinin ve onun ön yüz deneyiminin, otelin genel durumunu ve çizgisini doğru yansıttığından emin olmalıdırlar. Günümüzde websitesi ziyaretçilerinin %50’sinden fazlasının mobil cihazlar üzerinden ziyaretler gerçekleştirdiğinizden, tamamen duyarlı bir mobil web sitesi tasarımı şarttır. Otel web sitenizi kaç yıl önce yaptırdınız? İki yıldan eski ise, yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. İki yıldan eski web siteleri, mobil tasarım, online rezervasyon sistemi, Google AMP (Hızlandırılmış Mobil Sayfalar), Schema.org, teknik SEO gibi teknoloji, tasarım ve UX’deki en yeni gelişmelere uyumulu değildir. Bu yüzden eski web siteleri daha az dönüşüm sağlamaktadır.

Web Sitesi Hızı

Çeşitli cihazlardaki web sitesinin açılma hızı kaçınılmaz olarak otel web sitesinde dönüşüm oranlarını etkiliyor. Hızlı yüklenme, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde geliştirir ve kullanıcının sitedeki işlemleri yapma arzusunu arttırır. Google’a göre, bir mobil site yüklenmesi üç saniyeden uzun sürerse, ziyaretlerin %53‘ü siteyi hemen terk etmektedir. Bulut ve CDN (İçerik Dağıtım Ağı) özellikli mobil ilklere duyarlı bir sunucuda barındırılan bir web sitesi, coğrafyalar arasında çok daha iyi performans sağlar

Otel web sitenizin kaç saniyede açıldığını google’un ücretsiz ücretsiz servisi PageSpeed Insights‘tan öğrenbilirsiniz.

Rezervasyon Motorunun Kalitesi

Bir otel websitesinin olmazsa olmazı rezervasyon motorudur. Rezervasyon motorunuz ne kadar iyi ve kabiliyetliyse web sitenize çektiğiniz ziyaretçilerin potansiyel müşteriniz olma olasılığı o kadar yüksektir. Başarılı bir rezervasyon motorunda aşağıdaki özellikler muhakkak bulunmalıdır;

Çoklu dil ve para birimi desteği

Mobile uyumluluk

Fiyat tipleri ekleyebilme

Kampanya ve paket oluşturabilme

Kupon kodu oluşturabilme

Etkili satın alma süreci

Ödeme yöntemi entegrasyonu

En iyi rezervasyon motorlarına buradan gözatabilirsiniz.

Çekici Promosyonlar

Özel indirimler, paketler ve promosyonlar ne kadar ilgi çekicidir? Promosyonlar bulunduğunuz bölgedeki rekabette size üstünlük sağlıyor mu? İndirimli oda fiyatı sunmak veya konuklara çevrenizdeki diğer işletmelerle yapacağınız iş birlikleri neticesinde özel teklifleri otel web sitesinde listelemek, web sitenizdeki satışaları oldukça artıracaktır

Dinamik Kişiselleştirme

Günümüzün dijital ortamında, tüketiciler kişiselleştirme talep ediyor. Otel web sitesi genellikle bir ziyaretçinin dikkatini çekmek için sekiz saniyeye ihtiyaç duyar. Otel web sitesiniz, her ziyaretçiye dinamik olarak uyarlanmış kişiselleştirilmiş promosyon, metin ve görsel içerik sunuyor mu? Coğrafik konuma, demografik bilgiye, sadakat durumuna, yol tarifine ve rezervasyon davranışına dayalı olarak kişiselleştirilmiş dinamik içerik sunmak ziyaretçiler tarafından oldukça etkili bulunmakta ve doğrudan satışlarınızı artırmaktadır

Konuk Tanıma / Ödül Programı

Seyahat tüketicileri kendilerini özel hissettiren çevrimiçi deneyimler talep etmektedir. Web siteniz kendilerini tanımalı ve sadık müşteriler oldukları için onlara ödül vermelidir. Sık ziyaret eden misafirlerinizi veya bir ödül programının üyelerini tanımak ve ödüllendirmek için büyük bir otel markası olmak zorunda değilsiniz. Otel web sitelerindeki rezervasyonların %73’ü, bir otel sadakat programına veya konuk tanıma programına, yani sadakat durumuna sahip misafirleriniz tarafından yapılır. Otel web siteniz her tür konuğu tanıma, anlık ödüller veya bir üyelik programı olanağı sağlıyor mu? Bu bu tip misafirlerinize özel fiyatlar sunuyor musunuz?

Sonuç:

2018’de otelcilerin en önemli önceliği güçlü bir web sitesi dönüşüm stratejisi geliştirmek olmalıdır. Bu stratejiyi doğru iş ortakları ile oluşturmak hem otel doluluğunuzu hem de karlılığınızı artıracaktır.